Медики рассказали, как форма пальцев выдает опасную болезнь

Изменение формы пальцев рук может указывать на развитие рака легких, согласно простому тесту, описанному медицинскими экспертами. Об этом сообщила британская газета The Mirror со ссылкой на Фонд Роя Касла по борьбе с раком легких.

Тест заключается в том, чтобы сопоставить ногти указательных пальцев обеих рук и прижать их друг к другу. В норме между пальцами в районе ногтей должен остаться зазор в форме ромба.

Отсутствие такого просвета может говорить об утолщении последних фаланг пальцев, известном как симптом барабанных палочек. Этот признак наблюдается у 35% пациентов с немелкоклеточным раком легких.

Специалисты подчеркивают, что положительный результат теста не является обязательным доказательством онкологии. Однако они рекомендуют обратиться к врачу при любом изменении формы пальцев.

К другим тревожным симптомам рака легких медики относят постоянный кашель, одышку, необъяснимую потерю веса и боль при дыхании. Своевременное обращение за помощью может спасти жизнь.

Ранее в лабораториях Дальневосточного федерального университета начали тестирование инновационной системы ранней диагностики онкологических заболеваний. Она основана на использовании фермента из морской бактерии, обнаруженной в Японском море.