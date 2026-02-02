Рак груди стремительно молодеет в России: причины связали даже с COVID-19

За последние девять лет рак груди стали чаще выявлять у молодых россиянок. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

Заболевание помолодело и стало ведущей онкологической патологией у женского населения. С 2015 по 2024 год доля рака молочной железы среди других типов составила у женщин 22–23%. Рост случаев этой патологии также опережает увеличение общей онкозаболеваемости за этот же период на 17,9%.

Всплеск диагностирования злокачественных опухолей зарегистрировали после коронавирусной пандемии — в 2021–2022 годах. Онколог Евгения Черемушкина не исключила, что на ситуацию повлияли осложнения после COVID-19, а также гормональные сбои, нарушения работы щитовидной железы и тренд на увеличение груди имплантами.

Специалист добавила, что раньше средний возраст заболевших раком молочной железы составлял от 40 до 55 лет, но теперь опухоли все чаще находят у молодых девушек. В зоне риска находятся курящие женщины, добавила врач.

