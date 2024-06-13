Россиянам назвали способы отказа от сладкого

Диетолог Рыкалова: отказ от сладкого снижает риск диабета, кариеса и ожирения

Сахар вреден для здоровья, его переизбыток может привести к диабету, ожирению и спровоцировать развитие кариеса. О том, как избавиться от сахарной зависимости, изданию 29.ru рассказала диетолог Татьяна Рыкалова.

По словам эксперта, первая точка приложения — сбалансированный рацион. При правильно распределенном питании пропадает необходимость в перекусах.

Вторая точка — вредная привычка пить чай вприкуску со сладостями. Их можно заменить фруктами. Третий момент — дефициты, в том числе витамина D и триптофана — предшественника гормона радости.

Четвертый фактор — усталость или раздражительность. Это психологическая зависимость, которая исходит из детства, пояснила диетолог. Стоит наладить эти четыре точки приложения, и тяга к сладкому прекратится.

Неукротимая тяга к сладким продуктам может сигнализировать о дефиците в организме каких-либо витаминов, аминокислот, минералов или белка.