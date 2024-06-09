Врач назвал причину неукротимой тяги к сладостям

Врач Колесникова: тяга к сладкому сигнализирует о белковом дефиците в организме

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Пищевые причуды человека, в том числе неукротимая тяга к сладким продуктам, могут сигнализировать о состоянии организма, дефиците каких-либо витаминов, аминокислот, минералов или белка. Об этом «Аргументам и фактам» рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог, завотделением гастроэнтерологии Пушкинской больницы имени профессора Розанова Мария Колесникова.

По ее словам, если появляются странные пищевые пристрастия, например, запить селедку молоком, но с пищеварением все нормально, обязательно надо выяснить, чего в организме не хватает.

Если речь идет о сладком, то достаточно съесть кусочек шоколада, а не несколько плиток. В противном случае стоит предположить наличие белкового дефицита, проконсультироваться с врачом и сдать анализы крови. Также нужно добавить в рацион мясо, рыбу, яйца и творог.

«Когда со здоровьем все в норме, человек не будет испытывать постоянную и неконтролируемую тягу к чему-либо.», — подчеркнула Колесникова.

Несколько лет назад кремлевский эндокринолог Егана Королева развеяла миф, что употребление сладостей улучшает настроение.

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