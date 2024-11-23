Россиянам назвали пять лучших природных антибиотиков

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы включили мед, имбирь и чеснок в топ-5 лучших природных антибиотиков, помогающих укреплять иммунную систему. Об этом сообщило издание UfaTime.ru .

В Центре отметили, что существуют природные аналоги антибиотиков, помогающие бороться с болезнетворными бактериями в сезон инфекций. Это мед, чеснок, имбирь, оливковое масло и эфирное масло чайного дерева.

Чеснок содержит активное вещество аллицин, обладающее антибактериальными свойствами. В меде имеются ферменты, способные помочь в борьбе с инфекциями и при покраснениях горла.

Имбирь также обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Оливковое масло и эфирное масло чайного дерева могут помочь еще и с лечением различных инфекций кожи.

Природные антибиотики укрепляют общий иммунитет, а не борются с конкретной инфекцией. Кроме того, не стоит забывать, что у них имеются специфические особенности, которые следует учитывать при профилактике или лечении заболеваний.

Ранее терапевт Наталья Яковлева предупредила, что бесконтрольный прием антибиотиков приведет к снижению защитной флоры, негативно повлияет на микробиом и будет способствовать разрастанию патогенной флоры в организме человека.