Терапевт Яковлева: бесконтрольный прием антибиотиков может привести к росту патогенной флоры

Антибиотики назначаются для борьбы с бактериальными инфекциями и не действуют на вирусы. Кроме того, противомикробные препараты делятся на классы и виды, которые эффективно воздействуют на определенные бактерии. Поэтому грамотно подобрать лечение может только врач, рассказала терапевт интегративной медицины Наталья Яковлева в интервью сайту «Мир 24» .

Специалист отметила, что важно принимать антибиотики полным курсом и сопровождать его терапией по борьбе с патогенной флорой. При неуместном или избыточном приеме этих препаратов снижается защитная флора, что негативно влияет на микробиом.

Впоследствии большое количество патогенных бактерий в организме приводит к различным заболеваниям. Среди них — недуги грибкового происхождения, которые гораздо сложнее поддаются лечению, резюмировала Яковлева.