Россиянам назвали несколько шагов для отказа от сигарет

Психолог Шамсутдинов: отказ от курения лучше делить на короткие этапы

Тем, кто хочет бросить курить, не стоит требовать от себя мгновенного результата, а наоборот, необходимо двигаться к цели короткими шагами. Об этом рассказал практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов беседе с «Радио 1» .

По словам специалиста, человеку не стоит ставить перед собой задачу отказаться от сигарет навсегда с первого дня. Вместо этого лучше сосредоточиться на ближайшей цели. Такой подход снизит тревожность и поможет лучше контролировать процесс.

«Не стоит ставить перед собой задачу бросить курить раз и навсегда. Лучше сосредоточиться на краткосрочных целях, например отказаться от сигарет на один день», — пояснил он.

Психолог также призвал изменить само восприятие курения. Если сигареты ассоциируются с отдыхом и удовольствием — то важно напоминать себе об их негативных последствиях: ухудшении здоровья, риске развития заболеваний и финансовых затратах.

Он добавил, что полезно фиксировать такие мысли и перечитывать их в моменты, когда возникает желание закурить. Кроме того, можно постепенно увеличивать промежутки времени без сигарет.

Даже небольшие успехи помогут укрепить уверенность в своих силах и повысят мотивацию. Специалист подчеркнул, что ключевую роль в отказе от курения играют последовательность и ежедневный контроль над своими действиями.

Ранее врач Юлия Смирнова объяснила, что курильщикам часто мешает не столько никотин, сколько сильная психологическая зависимость. Отказаться от вредной привычки только силой воли удается немногим.