Почему вы не можете бросить курить. Врач раскрыл коварное правило трех «П»

Медики рекомендовали курильщикам использовать безникотиновые препараты

Фото: РИА «Новости»

Психологическая зависимость курильщиков от сигарет очень высока. Избавиться от нее помогает соблюдение всего трех простых правил, которые в беседе с РИА «Новости» перечислила врач Юлия Смирнова.

По мнению специалиста, основная проблема курильщиков — это не никотин. Смирнова считает, что бросить курить людям мешают скорее психологические установки. Поэтому отказаться от вредной привычки только силой воли удается немногим. 

Суть предложенной Смирновой системы заключается в последовательном выполнении трех ключевых шагов:

Ранее психолог рассказал, как легко отказаться от курения.

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