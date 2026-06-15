Почему вы не можете бросить курить. Врач раскрыл коварное правило трех «П»
Медики рекомендовали курильщикам использовать безникотиновые препараты
Психологическая зависимость курильщиков от сигарет очень высока. Избавиться от нее помогает соблюдение всего трех простых правил, которые в беседе с РИА «Новости» перечислила врач Юлия Смирнова.
По мнению специалиста, основная проблема курильщиков — это не никотин. Смирнова считает, что бросить курить людям мешают скорее психологические установки. Поэтому отказаться от вредной привычки только силой воли удается немногим.
Суть предложенной Смирновой системы заключается в последовательном выполнении трех ключевых шагов:
- Планирование. Курильщику необходимо заранее определить точный день отказа от вредной привычки. В этот подготовительный период следует вести подробные записи, отмечая каждую выкуренную сигарету и внешние факторы, спровоцировавшие тягу.
- Подмена. Привычные поведенческие цепочки нужно разрушить. Например, традиционный утренний кофе лучше заменить стаканом чистой воды.
- Поддержка. Доктор Смирнова критически отозвалась о популярной никотинзаместительной терапии, включая пластыри и жевательные резинки, поскольку они лишь меняют способ доставки токсичного вещества в организм. Вместо этого современная медицина отдает предпочтение специальным безникотиновым лекарствам.
Ранее психолог рассказал, как легко отказаться от курения.