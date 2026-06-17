Россиянам назвали квас, который поможет снизить давление

ПНИПУ: свекольный квас может быть полезен при гипертонии

Свекольный квас способен снижать давление благодаря веществам, которые расширяют сосуды. Об этом «Газете.Ru» сообщили специалисты Пермского Политеха.

Ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов рассказал, что свекольный квас богат кремнием, марганцем, хромом и другими микроэлементами. Они участвуют в формировании соединительной ткани и помогают регулировать уровень глюкозы в крови.

Профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ, доктор медицинских наук Нина Вишневская добавила, что такой напиток может быть полезен людям с гипертонией. Содержащиеся в свекле нитраты во время брожения превращаются в оксид азота, который расширяет сосуды и способствует снижению давления.

Специалисты также напомнили, что здоровым взрослым людям стоит пить один-два стакана кваса в день после еды.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко назвала несладкий квас одним из напитков, который можно пить в жару. Употреблять его стоит небольшими порциями каждые полчаса.