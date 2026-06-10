Врач Денисенко посоветовала пить в жару небольшими порциями каждые полчаса

В летний зной жара лишает сил и аппетита. Однако правильное питание может значительно облегчить самочувствие в жару. Врач-диетолог Людмила Денисенко поделилась с KP.RU советами, как правильно питаться и пить в жаркую погоду.

Для начала важно правильно утолять жажду. По словам эксперта, лучше всего пить простую чистую негазированную воду комнатной температуры. Также подойдет столовая минеральная вода, которая поможет восстановить водно-солевой баланс при усиленном потоотделении. Травяные чаи или зеленый чай, кисломолочные напитки с невысокой жирностью, несладкий квас и отвары шиповника или сухофруктов — все это помогает эффективно утолять жажду.

Врач рекомендует пить дробно, небольшими порциями (по 100–200 мл) каждые полчаса или час. При этом не стоит налегать на очень холодные напитки, так как они почти не всасываются, пока не нагреются до температуры тела. Большую часть жидкости лучше выпивать утром и в вечерние часы, когда жара спадает.

Что касается питания, то основные приемы пищи стоит переносить на прохладное время суток — более плотный завтрак и более разнообразный ужин. Днем лучше ограничиться легкими перекусами, например, овощной или фруктовой нарезкой, кусочком сыра.