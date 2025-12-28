Россиянам назвали главные калорийные бомбы новогоднего стола

На новогоднем столе традиционно присутствуют вредные блюда, сочетающие жирные, соленые и тяжелые продукты. Об этом RT заявила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

По ее словам, самым тяжелым для пищеварения обычно становится классический оливье с майонезом, колбасой, картофелем и солеными огурцами. Специалист назвала его калорийной бомбой из-за высокого содержания насыщенных жиров и соли.

Нагрузку на желудок также может создавать селедка под шубой, жирное мясо, колбасы и бутерброды с икрой на масле. Диетолог рекомендовала заменить часть ингредиентов или подход к приготовлению, чтобы сделать блюда более здоровыми.

Вместо майонеза она призвала использовать йогурт, сметану или смесь йогурта с небольшим количеством горчицы и лимонного сока.

Ранее диетолог Антонина Стародубова посоветовала хранить оливье в холодильнике не более двух дней. По ее словам, салат лучше заправлять непосредственно перед подачей.