Главный диетолог Москвы назвал срок хранения домашнего оливье

Главный диетолог Москвы Антонина Стародубова напомнила о правилах безопасного хранения салата оливье, особенно актуальных в праздничные дни. По ее словам, максимальный безопасный срок хранения оливье в холодильнике — до двух суток, и только при условии, что салат не заправлен и приготовлен из свежих ингредиентов, написало РИА «Новости» .

«Не больше двух суток — это безопасно», — подчеркнула она.

При этом важно учитывать и время хранения отдельных компонентов: если, например, заготовки пролежали в холодильнике сутки, это время включается в общий срок хранения блюда.

Заправлять оливье, подчеркнула Стародубова, следует непосредственно перед подачей и только в том объеме, который будет съеден сразу. Уже заправленный салат можно держать не более трех часов, в том числе на праздничном столе.

Предприниматель и маркетолог Юрий Караванов в эфире радио Sputnik сообщил, что приготовление новогодних салатов подорожало до 20-30%, в сравнении с прошлым годом.