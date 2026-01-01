Россиянам дали советы на случай переедания ребенка за праздничным столом

Богатый стол на новогодние праздники — традиция. Но за детьми необходим особый контроль, потому что у них еще нет достаточного чувства меры и риск переедания особенно высок. О правильных действиях родителей в этом случае рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Бредихина. Ее советы привела пресс-служба детского центра имени Рошаля.

Врач пояснила, что определить переедание у ребенка можно по вздутию живота, жалобам на боль, тошноту, вялости, сонливости или рвоте.

В этом случае нельзя заставлять ребенка есть даже легкую пищу. Также опасно самолечение ферментами без рекомендации врачей — на детей эти препараты действуют иначе, чем на взрослых. Не стоит укладывать ребенка спать, потому что это замедлит пищеварение.

Главное — создать покой. Ребенка можно положить на кровать, приподняв изголовье. Лучшим средством станет теплый некрепкий чай или вода. Также поможет легкий массаж живота без надавливания или расслабленная прогулка на свежем воздухе.

Бредихина подчеркнула, что детскому организму требуется от двух до четырех часов, чтобы переварить излишки пищи.

На следующий день важно следить за питанием ребенка. На завтрак лучше приготовить овсяную кашу на воде, печеное яблоко и несладкий компот. Жареное, жирное, сладкое останутся под запретом.

Важно перейти на дробное питание небольшими порциями, а также следить за активностью ребенка, чтобы у него не было сильных нагрузок.

К врачу следует обращаться, если сильная боль в животе не проходит, ребенка рвет, у него поднялась температура или появились признаки обезвоживания.

Ранее кандидат медицинских наук Олег Морунов рекомендовал взрослым россиянам в случае переедания временно исключить из рациона копченые, острые и жареные продукты. Для восстановления водного баланса специалист рекомендовал теплую воду и несладкие компоты из сухофруктов или шиповника.