Россиянам рассказали о сокращающем жизнь популярном напитке

Россиян призвали свести к минимуму употребление сладкой газировки. Опасность популярного напитка объяснил фармацевт Альваро Фернандес в беседе с изданием 20minutos .

Каждая банка лимонада сокращает жизнь на 12 минут — это доказали ученые из Мичиганского университета во время исследований. Они выяснили, что напиток увеличивает риск развития сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и ожирения.

По словам медика, газировка негативно сказывается на обмене веществ, вызывает скачки инсулина в крови и повышает уровень воспалений в организме. Производители добавляют в напиток консерванты и красители, которые плохо сказываются на микрофлоре кишечника.

Врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина ранее призвала не смешивать алкоголь с газированными напитками. Это может усилить нагрузку на организм.