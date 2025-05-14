Россиянам рассказали о сокращающем жизнь популярном напитке
Врач Фернандес: газировка сокращает жизнь на 12 минут
Россиян призвали свести к минимуму употребление сладкой газировки. Опасность популярного напитка объяснил фармацевт Альваро Фернандес в беседе с изданием 20minutos.
Каждая банка лимонада сокращает жизнь на 12 минут — это доказали ученые из Мичиганского университета во время исследований. Они выяснили, что напиток увеличивает риск развития сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и ожирения.
По словам медика, газировка негативно сказывается на обмене веществ, вызывает скачки инсулина в крови и повышает уровень воспалений в организме. Производители добавляют в напиток консерванты и красители, которые плохо сказываются на микрофлоре кишечника.
Врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина ранее призвала не смешивать алкоголь с газированными напитками. Это может усилить нагрузку на организм.