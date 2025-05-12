Врач Хайкина: сочетание алкоголя с газировкой увеличивает нагрузку на печень

Врач-эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина рассказала «Газете.Ru» , почему не следует смешивать алкоголь с газированными напитками. По ее словам, это может усилить нагрузку на организм.

Как отметила доктор, газировка ускоряет всасывание алкоголя в кровь из-за пузырьков углекислого газа, которые раздражают слизистую желудка. Одновременное употребление газировки и алкоголя дает двойную нагрузку на печень и поджелудочную железу.

Кроме того, такие коктейли содержат много сахара и калорий, что не приносит насыщения. Алкоголь же усиливает аппетит. Также газировка вызывает скачки уровня сахара в крови, а алкоголь замедляет его переработку. Это может привести к слабости, дрожи, потливости и даже гипогликемии.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, важно соблюдать меру в употреблении алкогольных коктейлей. Безопасная норма для одного вечера: для женщин — максимум один коктейль, для мужчин — максимум один-два коктейля, подчеркнула Хайкина.