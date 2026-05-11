Россиян предупредили о сильной магнитной буре

Начало следующей недели пройдет спокойно в плане геомагнитной обстановки, но 15 мая ожидается ухудшение. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В лаборатории прогнозируют, что 15 и 16 мая ожидаются магнитные бури уровня G1. Следующие два дня они начнут слабеть, но полностью магнитосфера планеты успокоится с 19 мая.

Насколько сильно магнитные возмущения на этих выходных повлияют на самочувствие неизвестно, поэтому метеозависимым людям стоит внимательнее следить за свои состоянием, больше отдыхать и избегать лишнего напряжения.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии предупредили, что на Солнце произошла мощная вспышка класса М5.7, которая на этот раз Землю не задела. Ученые предположили, что следующая солнечная вспышка возможна 13 мая.