Россиян предупредили о сильной магнитной буре
ИКИ РАН: магнитная буря ожидается с 15 по 16 мая
Начало следующей недели пройдет спокойно в плане геомагнитной обстановки, но 15 мая ожидается ухудшение. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
В лаборатории прогнозируют, что 15 и 16 мая ожидаются магнитные бури уровня G1. Следующие два дня они начнут слабеть, но полностью магнитосфера планеты успокоится с 19 мая.
Насколько сильно магнитные возмущения на этих выходных повлияют на самочувствие неизвестно, поэтому метеозависимым людям стоит внимательнее следить за свои состоянием, больше отдыхать и избегать лишнего напряжения.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии предупредили, что на Солнце произошла мощная вспышка класса М5.7, которая на этот раз Землю не задела. Ученые предположили, что следующая солнечная вспышка возможна 13 мая.