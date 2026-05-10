«Вот это взрыв»: на Солнце произошла новая мощная вспышка

На Солнце произошла мощная вспышка: ученые зафиксировали событие класса M5.7 в новой активной области 4436. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) в телеграм-канале .

По данным специалистов, область раньше уже давала вспышки.

«Вот это взрыв. Только что на Солнце. <…> Землю пока не заденет, но уже через два дня эта группа пятен войдет в зону влияния на Землю», — рассказали в лаборатории.

Ученые опубликовали кадры, на которых виден мощный поток, вырывающийся из звезды. Они попросили не паниковать и пообещали блокировать тех, кто будет писать «мы все умрем».

«Мы все выживем!» — ответил им пользователь в комментариях.

Предыдущая вспышка на Солнце произошла два дня назад, 8 мая. Астрономы также поделились кадрами космического события.

Специалисты XRAS предупреждали, что 7 и 8 мая геомагнитная активность станет выше и Землю накроют магнитные бури. Следующий период возмущений может продлиться с 15 по 18 мая.