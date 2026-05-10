Появилось видео с мощной вспышкой на Солнце

На Солнце произошла мощная вспышка, на этот раз гигантское плазменное облако прошло мимо, не задев Землю. Кадры с двух телескопов — LASCO C2 и C3 — опубликовала пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые выложили два видео с солнечной вспышкой. На одном из них были указаны результаты расчетов, показывающие движение плазменного облака в плоскости планет, где Земля обозначена как зеленая точка. На первом и на втором видео показано, как плазменное облако уходит вбок от планеты с большим запасом.

«Произошедшая вспышка стала вторым сильным взрывом в данном активном центре после предыдущей вспышки M2.6, произошедшей здесь же 7 мая и также сопровождавшейся выбросом плазмы», — уточнили в лаборатории ИКИ РАН.

Ученые отметили, что разница между событиями составила трое суток. Вероятно, именно это время необходимо данной группе пятен, чтобы накопить энергию. Они предположили, что следующая сильная вспышка ожидается уже 13 мая. В лаборатории добавили, что область, движущаяся сейчас от края солнечного диска к его центру, войдет в зону влияния на Землю.

Ранее астрономы сообщили о мощной вспышке на Солнце класса М5.7.