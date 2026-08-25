Россиян предупредили о риске заражения ботулизмом через рану

Эпидемиолог Повиличенко: ботулизм может развиться после попадания почвы в рану

Человек может заразиться ботулизмом через загрязненную почвой рану. Об этом сообщила главный эпидемиолог Минздрава Приморского края Ирина Повиличенко в беседе с РИА «Новости» .

Специалист объяснила, что чаще всего болезнь связывают с зараженными продуктами — домашними консервами и колбасами, которые изготавливали или хранили с нарушением технологии. Такой путь считают фекально-оральным.

«Контактный механизм передачи ботулизма — при попадании возбудителя в рану. Чаще всего он происходит при контакте с почвой — это так называемый раневой ботулизм», — сказала Повиличенко.

Эпидемиолог добавила, что крайне редко токсин попадает в организм при вдыхании зараженного аэрозоля. Возбудитель при этом широко распространен в окружающей среде и способен долго сохраняться в природе.

Ранее эндокринолог Екатерина Кашух призвала не давать детям до года мед. По ее словам, продукт иногда также содержит споры бактерии Clostridium botulinum, вызывающие у младенцев ботулизм.