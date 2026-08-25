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    Россиян предупредили о риске заражения ботулизмом через рану

    Эпидемиолог Повиличенко: ботулизм может развиться после попадания почвы в рану

    Фото: РИА «Новости»

    Человек может заразиться ботулизмом через загрязненную почвой рану. Об этом сообщила главный эпидемиолог Минздрава Приморского края Ирина Повиличенко в беседе с РИА «Новости».

    Специалист объяснила, что чаще всего болезнь связывают с зараженными продуктами — домашними консервами и колбасами, которые изготавливали или хранили с нарушением технологии. Такой путь считают фекально-оральным.

    «Контактный механизм передачи ботулизма — при попадании возбудителя в рану. Чаще всего он происходит при контакте с почвой — это так называемый раневой ботулизм», — сказала Повиличенко.

    Эпидемиолог добавила, что крайне редко токсин попадает в организм при вдыхании зараженного аэрозоля. Возбудитель при этом широко распространен в окружающей среде и способен долго сохраняться в природе.

    Ранее эндокринолог Екатерина Кашух призвала не давать детям до года мед. По ее словам, продукт иногда также содержит споры бактерии Clostridium botulinum, вызывающие у младенцев ботулизм.