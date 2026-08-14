Врач Кашух порекомендовала не превышать одну-две чайные ложки меда в день

Здоровому взрослому человеку можно съедать одну-две чайные ложки меда в день. Людям с диабетом и нарушениями углеводного обмена следует соблюдать особую осторожность, сообщает RT .

Эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух пояснила, что мед нельзя считать полноценным источником витаминов и минералов. Биологически активные вещества занимают лишь несколько процентов его состава, поэтому продукт стоит воспринимать прежде всего как сладость.

Всемирная организация здравоохранения советует получать из свободных сахаров не более 10% суточной калорийности, а для дополнительной пользы — до 5%. При рационе в 2000 ккал это около 25 г в день с учетом сахара, сладостей, сиропов, соков и меда.

Кашух рекомендовала полностью исключить мед из рациона детей младше 12 месяцев: он может содержать споры Clostridium botulinum, вызывающие младенческий ботулизм. Также продукт противопоказан при подтвержденной аллергии и наследственной непереносимости фруктозы. При лишнем весе и склонности к кариесу его стоит ограничить, передает aif.ru.