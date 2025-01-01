Россиян предупредили о распространении вируса гриппа с тяжелыми последствиями

В России возросло количество случаев заболевания гриппом А (H1N1), который может вызвать тяжелые последствия в виде пневмонии. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю врачи зарегистрировали 618,8 тысячи новых случаев заболевания ОРВИ. Хотя в большинстве случаев болезнь вызвали вирусы негриппозной этиологии, доля гриппа растет. При этом преобладает грипп А (H1N1).

Роспотребнадзор предупредил, что этот штамм чаще других вызывает тяжелое течение болезни и приводит к легочным осложнениям, из них в 65% случаев — к пневмонии.

Самым эффективным методом профилактики гриппа санитарные врачи назвали вакцинацию. Помогут также регулярное мытье рук, обработка смартфонов антисептиками, избегание контакта с зараженными.

В октябре в ЯНАО произошла вспышка гриппа А (H1N1) и А (H3N2), сообщило Ura.ru. Они широко известны как свиной и гонконгский.