Фейк: больных свиным гриппом отравили азотистоводородной кислотой

В Сети появились сообщения о том, что свиного гриппа якобы не существует, а его симптомы являются последствиями вдыхания паров распыляемой самолетами азотистоводородной кислоты. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В соцсетях стали активно распространяться посты, раскрывающие «правду» о свином гриппе. По версии авторов этих текстов, болезнь вызывает не вирус, а азотистоводородная кислота (HN₃), которая отравляет организм. В сообщениях отметили, что это вещество, также называемое азидоводородом, распространяется благодаря химтрейлам — следам, которые образуются после пролета самолетов.

Авторы постов утверждают, что для устранения последствий отравления азотистоводородной кислотой якобы нужно развести каплю перекиси водорода в стакане воды и выпить этот раствор. В качестве доказательства привели тот «факт», что в результате химического анализа крови получили формулу H1N1, являющуюся обозначением штамма свиного гриппа.

Правда

На самом деле отравление азотистоводородной кислотой сложно не заметить, так как это вещество обладает резким запахом, а его растворы при соприкосновении с незащищенной кожей вызывают дерматит, сообщила БЭС. В распространенных в соцсетях текстах также есть ошибка — температура кипения HN₃ составляет не 27, как указывается в посте, а 36 градусов Цельсия.

Кислота действует быстро и не обладает кумулятивным эффектом, то есть она не накапливается в организме с последующим вредом для здоровья, и отравление этим опасным веществом можно выявить сразу.

Азотистоводородную кислоту получают путем взаимодействия азида натрия NaN₃ с разбавленной серной кислотой (H₂SO₄). Еще один метод — воздействие ортофосфорной кислоты H3PO4 на тот же азид натрия. Из этого следует, что в конденсационных следах авиалайнеров азотистоводородной кислоты быть не может, так как в выхлопных газах газотурбинных двигателей нет натрия или фосфора, чтобы они могли вступить в какие-то соединения.

Формула H1N1 никак не связана с азотом и водородом, потому что буквами Н и N в названиях штаммов обозначаются капсидные или поверхностные антигены вируса — гемагглютинин (Н) и нейраминидаза (N). Благодаря первому вирус гриппа прилипает к клетке организма и склеивает эритроциты. Второй антиген вируса — нейраминидаза — помогает ему проникать внутрь поражаемых клеток.

Специалисты открыли 15 разновидностей гемагглютинина и 9 видов нейраминидазы. Для человеческой популяции значение имеют только некоторые из них — множество штаммов вируса гриппа создает комбинация всего трех видов гемагглютининов и двух видов нейраминидазы.

Например, штамм такой опасной болезни как «испанка» обозначается H1N1, а пандемии гонконгского гриппа (1968–1969 годов) — H3N2. Никакая «химическая формула», якобы полученная по результатам биохимического анализа крови не может свидетельствовать о каком-то штамме гриппа, потому что там просто используется другая классификация.

Идея авторов постов о «лечении» отравления азотистоводородной кислотой или свиного гриппа перекисью водорода может обернуться опасными последствиями. Так, вдыхание паров 90% раствора вещества может привести к воспалению легких.

Перекись водорода в быту встречается в менее концентрированном виде, но даже неправильное применение 3% раствора грозит последствиями. Например, если полоскать им рот, то это приведет к эрозии мягких тканей ротовой полости.

Авторы постов советуют использовать для «лечения» каплю перекиси на стакан воды, что является скорее гомеопатическим средством. При этом гомеопатию, как сообщил ТАСС, уже на официальном уровне признали лженаукой.