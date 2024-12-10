Кампания по вакцинации от гриппа завершилась в Подмосковье

С сентября по декабрь в Подмосковье проводили масштабную сезонную кампанию по вакцинации от гриппа. Бесплатную прививку, которая защитит от осложнений, сделали 4,7 миллиона человек.

«Именно вакцинация является наиболее надежным способом защиты от заболевания и его опасных осложнений. В этом году прививку от гриппа сделали более 4,7 миллиона человек, из них порядка 1,1 миллиона детей. В Московской области план по вакцинации выполнен на 100%», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В начале декабря стало известно, что новую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции — «Гам-VLP-Мультивак» — зарегистрировали в России. Вакцину вывели биотехнологическим путем. Она безопаснее препаратов на основе патогенных вирусов.