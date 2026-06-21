Россиян научили отличать панические атаки от инфаркта

При первых симптомах панической атаки необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить инфаркт миокарда. Об этом сообщил клинический психолог Давид Еремян в беседе с ИС «Вести».

По его словам, приступ тревоги может проявляться нехваткой воздуха, учащенным сердцебиением и головокружением.

«Проблема в том, что действительно диф-диагностика в процессе панической атаки или инфаркта — вещь опасная. Поэтому, когда случается первая паническая атака, очень важно все-таки обратиться к врачу», — отметил специалист.

При этом Еремян перечислил симптомы, которые не возникают при панических атаках, но свойственны инфаркту. Это слабость, невозможность двигаться и онемение левой стороны тела.

«Но лучше все-таки перестраховаться первый раз», — подчеркнул психолог.

Ранее стало известно, что в России обновили стандарт лечения панических атак. Его дополнили анализами на гепатиты B и C.