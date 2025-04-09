Россия закупила аналоги «Оземпика» на 2,3 миллиарда рублей

«Ведомости»: Россия закупила за 2024 год на 28% больше аналогов «Оземпика»

Россия за 2024 год закупила препаратов с действующим веществом семаглутид (аналогов «Оземпика») на 28% больше, чем годом ранее, — на 2,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на поисково-аналитическую систему «Тендерплан».

Препарат изначально разрабатывали для борьбы с сахарным диабетом, поскольку он резко понижает уровень сахара в крови, однако у него нашелся и побочный эффект — он подавляет аппетит, благодаря чему многие пытаются на нем худеть. Именно этим эксперты объясняют выросший спрос.

В феврале газета Sun сообщила, что больше 80 британцев умерли от препаратов для похудения, в том числе от «Оземпика».

А Daily Mail в то же время написала, что американцы начали массово терять зрение из-за препарата. Врачи предполагают, что причина тому — повреждение кровеносных сосудов в глазах.