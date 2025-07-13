Роспотребнадзор раскрыл ситуацию с чумой в России

Роспотребнадзор: в России риск заражения чумой сведен к минимуму

Роспотребнадзор внимательно следит за развитием ситуации в США, где зафиксировали смертельный случай заражения чумой. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

В американском штате Аризона подтвердили случай заболевания легочной формой чумы у местного жителя. По данным СМИ, пациент скончался в день госпитализации.

Природные очаги чумы существуют в 15 западных штатах США, включая Аризону. Ежегодные случаи заражения чаще всего связаны с контактами людей с инфицированными домашними животными.

«В России, несмотря на наличие природных очагов чумы, подобная ситуация маловероятна благодаря налаженной системе активного эпидемиологического надзора», — отметили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора постоянно отслеживают санитарно-эпидемиологическую обстановку за рубежом. В ведомстве сообщили, что в рамках проекта «Санитарный щит» в пунктах пропуска усилили контроль с использованием автоматизированной системы «Периметр».

Ранее в Магарамкентском районе Дагестана более 270 человек, в основном дети, обратились за медицинской помощью из-за симптомов кишечной инфекции. Директора МБУ МР «Магарамкентский район» «Жилищно-коммунальное хозяйство» арестовали на два месяца.