Число отравившихся водой в Дагестане выросло до 274

В Магарамкентском районе Дагестана более 270 человек, в основном дети, обратились за медицинской помощью из-за симптомов кишечной инфекции. Об этом сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Ярослав Глазов.

«Лично проверил оказание медпомощи пациентам с кишечной инфекцией в Магарамкентском районе. Для этого сегодня прибыл в район, провел обход в отделениях районной больницы, встретился с врачами и пациентами», — сказал он.

В здании администрации Магарамкентского района прошел оперштаб, где обсуждались меры по предотвращению распространения инфекции. За последние двое суток здесь выявили 274 случая гастроэнтерита, из которых 270 — у детей.

Ранее после массового отравления в Магарамкентском районе Дагестана возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Идет расследование. Правоохранители собирают доказательства и устанавливают причастных к преступлению.