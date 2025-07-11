Суд арестовал главу ЖКХ дагестанского района, где массово отравились водой

Директора МБУ МР «Магарамкентский район» «Жилищно-коммунальное хозяйство» арестовали на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба СК по Дагестану.
Главу ЖКХ района отправили вод стражу по подозрению в оказании небезопасных услуг после вспышки острой кишечной инфекции. По факту массового отравления проводит проверку СК и республиканская прокуратура.
С 7 по 8 июля с признаками кишечной инфекции в медучреждения обратились более 100 жителей четырех населенных пунктов района. Некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация.
Министр здравоохранения республики Ярослав Глазов 9 июля заявил, что всего в районе отравились более 270 человек. Заместитель главного врача Магарамкентской центральной районной больницы Альзира Ширинова рассказала «Известиям», что большая часть пострадавших — дети.
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