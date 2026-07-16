Роспотребнадзор предупредил дачников о риске заражения туляремией

Дачники могут столкнуться с туляремией, которую переносят грызуны и насекомые. Она опасна воспалением лимфоузлов, язвами и кашлем. Об этом РИА «Новости» РИА «Новости» сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Природные очаги этой зоонозной инфекции разбросаны по всей России. Туляремия передается через контакт с зараженными грызунами и насекомыми, в том числе при укусах, а также воду и продукты. Она проявляется в виде сильной боли в животе, воспаления лимфоузлов, язв, одышки и кашля.

Для профилактики санитарные врачи посоветовали пройти вакцинацию. Ее действие начнется через 20-30 дней после прививки и продлится около пяти лет. Кроме того, на природе имеет смысл использовать средства защиты, носить закрытую одежду. Дачные дома нужно сделать непроницаемыми для переносчиков туляремии.

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