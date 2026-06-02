Врач Еделев отметил, что комары в России могут переносить около 100 заболеваний

Аномально раннее появление комаров в ряде регионов России может привести к распространению опасных заболеваний, таких как малярия, лихорадка Западного Нила и туляремия. Об этом сообщил доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей .

По мнению эксперта, нашествие насекомых вызвано природными факторами: снежная зима защитила яйца и личинки от холода, быстрое таяние снега создало временные водоемы, а аномальное потепление ускорило развитие комаров в два-три раза. Жители нескольких областей отмечают, что насекомые появились на три-четыре недели раньше обычного и быстро размножаются.

Еделев подчеркнул, что комары в России могут переносить около 100 заболеваний, несколько из которых очень опасны. До начала XX века малярия была одним из самых распространенных заболеваний в стране. Сегодня малярийные комары обитают преимущественно в южных регионах, но единичные случаи заболевания фиксировались и в других областях.

Также с 1999 года комары в 36 регионах России переносят лихорадку Западного Нила, способную поражать головной и спинной мозг. Среди бактериальных инфекций наиболее опасна туляремия, при которой комары передают возбудителя механически, поражая лимфоузлы, кожу, слизистые оболочки, легкие и кишечник.

При появлении слабости, лихорадки или неврологических нарушений после укуса комара необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, заключил доктор Еделев.