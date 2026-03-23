Врач Попова напомнила дачникам о риске заражения боррелиозом и столбняком

С наступлением теплого времени года многие россияне проводят больше времени на природе, однако это повышает риск заражения инфекционными заболеваниями. Подробнее рассказала педиатр Надежда Попова в беседе с RT .

«Наиболее вероятны кишечные инфекции, столбняк, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), гепатит А, боррелиоз. В эндемичных районах также актуальны клещевой энцефалит и туляремия», — отметила медик.

По ее словам, даже небольшие порезы и царапины при контакте с почвой могут привести к заражению столбняком — возбудитель этого заболевания способен сохраняться в почве годами.

Еще одной серьезной угрозой в дачный сезон остается клещевой вирусный энцефалит. При присасывании клеща важно обратиться к врачу даже в случае его самостоятельного удаления.