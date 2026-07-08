Роспотребнадзор: голуби, бездомные животные и грызуны могут стать источниками инфекций в черте города

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило жителей о рисках заражения зоонозными заболеваниями. Такие инфекции могут передаваться человеку от животных, насекомых и через некачественные продукты, сообщил сайт Petrograd .

По информации ведомства, зоонозы — это заболевания, возбудители которых обитают в организмах животных и могут переходить к человеку. Среди путей заражения специалисты называют укусы и царапины животных, укусы клещей, комаров и блох, употребление недостаточно приготовленных продуктов и загрязненной воды, а также вдыхание пыли с частицами возбудителей.

На дачных участках и в природных зонах существует риск заражения клещевым энцефалитом, боррелиозом, лептоспирозом, токсоплазмозом, сальмонеллезом, кампилобактериозом, гельминтозами и лихорадкой Западного Нила. В городе источником инфекций могут стать голуби, бездомные животные и грызуны. Некоторые заболевания способны передавать и домашние питомцы, если они не проходят регулярную вакцинацию и обработку от паразитов.

Для профилактики в ведомстве рекомендуют соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть овощи и фрукты, употреблять только хорошо приготовленные мясо и птицу, отказаться от сырого молока, использовать репелленты во время отдыха на природе и прогулок в парках, а также своевременно вакцинировать и дегельминтизировать домашних животных.