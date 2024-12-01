Роспотребнадзор назвал ситуацию с микоплазменной пневмонией контролируемой

В России ситуация с заболеваемостью микоплазменной пневмонией находится под контролем. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Но в период сезонного подъема не стоит забывать о мерах профилактики», — процитировало представителя ведомства РИА «Новости».

Риск заразиться микоплазменной пневмонией значительно снижается при условии регулярной влажной уборки дома и на рабочем месте. Это связано с тем, что микоплазмы неустойчивы во внешней среде и быстро погибают под воздействием высокой температуры и современных моющих и дезинфицирующих средств. При этом за последнее время число заболевших россиян резко выросло.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что микоплазменная пневмония протекает совершенно нетипично, заболевание не лечится обычными антибиотиками. Сначала ее можно спутать с обычной простудой.