Любые антибиотики не подойдут. Что такое микоплазменная пневмония и как ее лечить
Терапевт Кондрахин: микоплазменная пневмония не лечится любыми антибиотиками
Микоплазменная пневмония протекает совершенно нетипично, заболевание не лечится обычными антибиотиками. Чем еще опасна эта инфекция и как от нее защититься, 360.ru рассказал кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.
Что такое микоплазменная пневмония
Микоплазменную пневмонию вызывает микоплазма — один из микроорганизмов, который живет внутри клетки, рассказал специалист.
«Его очень тяжело оттуда вытащить и победить», — сказал Кондрахин.
Эта инфекция носит неправильный характер течения: может протекать с меньшей температурой, или, наоборот, с очень высокой. Убить микроорганизм простыми антибиотиками практически невозможно, добавил врач.
«И если неправильно лечить, то ты не вылечишь болезнь, она будет дальше уходить в более серьезное повреждение легочной ткани. Поэтому здесь правильнее обратиться к врачу», — подчеркнул специалист.
Опасность такой пневмонии заключается в том, что сначала ее можно спутать с обычной простудой.
«Потом появляется кашель и нарастающая температура. И вот это все потихонечку приводит к тому, что становится очень тяжело жить. И люди обращаются, когда у них болезнь фактически перешла уже в такую стадию развитой пневмонии», — предупредил врач.
По его словам, особенно от микроплазменной пневмонии страдают дети.
Тоже не поймешь сразу. Какой ребенок не кашляет, не чихает? А здесь получается очень неприятно, что время уходит, а ребенок не выздоравливает, начинают давать антибиотики эмпирически, просто вот надо дать антибиотик. Обычно никому в голову не приходит, что для начала лучше сдать ПЦР-диагностику на микоплазменную пневмонию.
Андрей Кондрахин
врач
Кондрахин назвал самолечение очень опасной историей — зачастую пациенты обращаются уже на той стадии, когда их нужно госпитализировать.
Симптомы микоплазменной пневмонии
К главным признакам микоплазменной пневмонии относятся температура, слабость, надсадный кашель.
«В основном это кашель и ужасная слабость. Не хочется ничего делать, хочется лежать, никуда не вставать. Интоксикация очень высокая. И когда люди фактически пытаются как-то себя вытащить из этой ситуации, мы забываем о том, что есть фактор времени. Чем больше микробов становится в организме, тем больше приносят ущерба», — предупредил Кондрахин.
По его словам, именно в этот момент люди зачастую занимаются самолечением.
«Самое опасное. Здесь нужны правильные антибиотики, здесь любые антибиотики не подойдут. Вот в чем проблема», — сказал врач.
Как защититься от заражения
Кондрахин назвал несколько способов защиты от микоплазменной пневмонии:
- свести к минимуму посещение лечебно-профилактических учреждений с большим скоплением людей;
- обрабатывать руки санитайзером;
- носить маску;
- не заниматься самолечением.
Поставить диагноз без рентгена легких и ПЦР-теста будет сложно — микоплазменная пневмония «живет по своим законам», подчеркнул врач. Поэтому начинать лечение нужно с обращения к специалисту.
Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Владимир Белобородов в беседе с 360.ru предупредил, что микоплазменная пневмония быстро распространяется в коллективах.
«Эпидемиологически в коллективах распространяется больше. <…> [Маску менять] каждые два часа», — посоветовал он.
К концу декабря в России резко вырос уровень заболеваемости микоплазменной пневмонией. В группе риска находятся дети и люди с ослабленным иммунитетом.