Любые антибиотики не подойдут. Что такое микоплазменная пневмония и как ее лечить

Микоплазменная пневмония протекает совершенно нетипично, заболевание не лечится обычными антибиотиками. Чем еще опасна эта инфекция и как от нее защититься, 360.ru рассказал кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

Что такое микоплазменная пневмония

Микоплазменную пневмонию вызывает микоплазма — один из микроорганизмов, который живет внутри клетки, рассказал специалист.

«Его очень тяжело оттуда вытащить и победить», — сказал Кондрахин.

Эта инфекция носит неправильный характер течения: может протекать с меньшей температурой, или, наоборот, с очень высокой. Убить микроорганизм простыми антибиотиками практически невозможно, добавил врач.

«И если неправильно лечить, то ты не вылечишь болезнь, она будет дальше уходить в более серьезное повреждение легочной ткани. Поэтому здесь правильнее обратиться к врачу», — подчеркнул специалист.

Опасность такой пневмонии заключается в том, что сначала ее можно спутать с обычной простудой.

«Потом появляется кашель и нарастающая температура. И вот это все потихонечку приводит к тому, что становится очень тяжело жить. И люди обращаются, когда у них болезнь фактически перешла уже в такую стадию развитой пневмонии», — предупредил врач.

По его словам, особенно от микроплазменной пневмонии страдают дети.