Уровень заболеваемости микоплазменной пневмонией в России резко вырос

По его словам, в октябре — декабре прошлого года микоплазменную пневмонию выявляли только у 4,9% пациентов, а в этом году (без учета декабря) показатель составил уже 19,6%.

Издание напомнило, что чаще всего заболевают дети и люди с ослабленным иммунитетом. Рост случаев микоплазменной пневмонии подтвердил и врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА России Сергей Ложкин. Он предупредил, что болезнь может протекать без выраженных симптомов, из-за чего заразившиеся не изолируются и подвергают опасности окружающих.

В октябре Роспотребнадзор сообщил о вспышках микоплазменной пневмонии в 16 регионах. Рост заболеваемости выявили в Алтайском крае, Коми, Свердловской, Омской, Псковской, Ленинградской областях, Удмуртии, на Камчатке и в других местах. В группе риска, уязвимой для пневмонии, в первую очередь находятся несовершеннолетние.