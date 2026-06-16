Ректор российского вуза раскрыл, как дожить до 120 лет

Ректор Глыбочко: профилактика и ЗОЖ с молодости продлят жизнь до 120 лет

Россияне могут увеличить продолжительность жизни благодаря грамотной профилактике, правильному образу жизни и регулярному мониторингу показателей здоровья. Об этом РИА «Новости» рассказал ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

Он ответил на вопрос, когда россияне начнут жить до 120 лет. По его словам, люди должны взять на себя ответственность за свое здоровье, так как медицина — лишь инструмент.

«Долголетие начинается не в старости, а в 30, 40, 50 лет — через грамотную профилактику, регулярный мониторинг показателей здоровья и правильный образ жизни», — сказал он.

Глыбочко добавил, что в России уже формируется культура здорового долголетия. Этому способствуют инновационные технологии, включая метаболомный скрининг, позволяющий выявить некоторые хронические заболевания задолго до появления симптомов.

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