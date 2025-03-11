Ребенку зашили глаз после заразного поцелуя

В Намибии двухлетний мальчик ослеп на один глаз из-за герпеса. Он подхватил вирус от взрослого, сообщила газета Metro .

В августе 2024 года у мальчика развилась глазная инфекция. Капли с антибиотиками не помогли, поэтому врачи провели расширенное обследование и нашли вирус простого герпеса.

«Врач сказал мне, что на роговице моего ребенка растет волдырь. Пузырьки от лихорадки должны быть на губах или во рту. Я никогда в жизни не слышал, чтобы на роговице у кого-то росла волдырь», — рассказала его мать Мишель.

По одной из версий, взрослый с открытой формой герпеса поцеловал мальчика в лицо, и возбудитель попал в глаз. Несколько недель врачи пытались взять болезнь под контроль и даже консультировались с коллегами из Нью-Йорка, но было слишком поздно — ребенок ослеп на один глаз.

Родители увезли сына в Кейптаун на операцию по пересадке амниотической ткани. Врачи на время зашили ребенку глаз. Если заживление пройдет успешно, то в следующем году ему проведут трансплантацию роговицы.

Почти все люди имеют в организме вирус герпеса, сообщил ранее профессор Станислав Ионов. Болезнь может проявиться на фоне снижения иммунитета.