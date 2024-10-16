Профессор Ионов посоветовал использовать против герпеса на губах соль и зубную пасту

Соль, также как и зубная паста, считаются наиболее эффективными народными методами борьбы с герпесом на губах. Об этом «Известиям» рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

Как уточнил эксперт, вирус простого герпеса чаще всего проявляется во время снижения иммунитета под действием аденовирусов или риновирусов. Он есть практически у каждого человека, и избавиться от него полностью невозможно.

Наиболее эффективными медикаментозными средствами для лечения и профилактики герпеса профессор назвал специальные таблетки и мазь. Если их не оказалось под рукой, то можно воспользоваться солью, которая вытянет жидкость из пузырьков. Как только это произойдет — вирус погибнет, пояснил Ионов.