Врач Кутина: герпес передается через предметы личной гигиены и контакт с высыпанием
Вирус герпеса, проявляющийся как «простуда» на губе, есть у 80-90% людей в мире. Как инфекция попадает в организм, рассказала дерматовенеролог Анна Кутина в беседе с «Известиями».
По ее словам, заболевание может появиться в любом возрасте. Заражение происходит через предметы личной гигиены. Еще один вариант — контакт с высыпанием, пояснила врач.
Она также отметила, что к провокаторам герпеса относятся ОРВИ, ОРЗ, стресс, хирургические вмешательства и косметологические процедуры. Лекарства от вируса пока нет.
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