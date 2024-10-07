Врач Кутина: герпес передается через предметы личной гигиены и контакт с высыпанием

Вирус герпеса, проявляющийся как «простуда» на губе, есть у 80-90% людей в мире. Как инфекция попадает в организм, рассказала дерматовенеролог Анна Кутина в беседе с « Известиями ».

По ее словам, заболевание может появиться в любом возрасте. Заражение происходит через предметы личной гигиены. Еще один вариант — контакт с высыпанием, пояснила врач.

Она также отметила, что к провокаторам герпеса относятся ОРВИ, ОРЗ, стресс, хирургические вмешательства и косметологические процедуры. Лекарства от вируса пока нет.