Алкоголь увеличивает риски развития как минимум семи видов рака. Об этом в докладе для журнала Nature сообщил американский хирург Вивек Мурти.

По его словам, в организме алкоголь расщепляется и образует токсин, повреждающий клетки.

В перечень злокачественных опухолей, которые провоцирует регулярное употребление спиртного, включили рак гортани, ротовой полости, кишечника, пищевода, печени и молочной железы.

По расчетам ученых, если употреблять меньше одной стандартной дозы алкоголя в неделю, то одним из вышеперечисленных видов рака могут заболеть порядка 10 из 100 мужчин и 17 из 100 женщин.

Однако риски сильно возрастают среди употребляющих две стандартные порции алкоголя ежедневно — рак рискует развиться у 13 из 100 мужчин и 22 из 100 женщин.

Одна стандартная порция спиртного содержится в кружке пива (360 миллилитров), рюмке крепких напитков (40-45 миллилитров) и бокале сухого вина (150 миллилитров).

Ранее любителям пива посоветовали переходить на вино из-за скорого роста цен.