Любителям пива посоветовали переходить на вино из-за скорого роста цен

Цены на пиво в России поднимутся на 10-15% в нынешнем году. Об этом в разговоре с 360.ru заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

По его словам, повышение отпускной стоимости пива связано с нестабильным курсом валют, инфляцией и повышением цен на сырье.

«Прогнозы верны, потому что сохраняется высокая инфляция. Дорожать будет все. <…> Сделать с этим ничего нельзя. Если брать конкретные продукты — неважно, масло, яйца, пиво и так далее, — вы никогда не угадаете, что стреляет по цене, потому что вы не можете отследить эти факторы. Приходится терпеть», — пояснил собеседник 360.ru

Также он обратил внимание, что у российских покупателей алкогольных напитков есть альтернатива, цены на которую вырастут не так сильно, как на пиво.

«Надо переходить на вино. Вино российское у нас не так сильно дорожает. И в последние годы выросло в плане качества», — заключил Разуваев.

Источники «Коммерсанта» сообщали, что ряд крупных производителей пива (Московская пивоваренная компания (МПК), «Балтика», «Объединенные пивоварни» и AB InBev Efes) объявил ритейлерам о повышении цен на продукцию. Представители компаний обосновали это решение увеличение размера акциз и инфляцией.