Эндокринолог Матвеева назвала внимание к одышке способом снизить риск диабета и инфаркта

Матвеева рассказала, что диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания на ранних стадиях часто протекают без симптомов. По ее словам, до 70-80% пациентов на приеме не знают о нарушениях углеводного обмена или проблемах с сердцем и сосудами.

Эндокринолог пояснила, что люди могут привыкать к одышке при нагрузке и считать ее нормой. Повышенные сахар и холестерин, а также атеросклеротические изменения нередко не проявляются клинически. Врачи также фиксируют рост числа безболевых форм инфаркта миокарда.

Особенно внимательно следить за здоровьем Матвеева рекомендовала людям с лишним весом и периодическим повышением давления. Для оценки рисков она посоветовала сдать биохимический анализ крови, проверить липидный и углеводный обмен, работу печени и щитовидной железы, а также пройти ЭКГ и УЗИ сосудов шеи. Раннее выявление нарушений позволяет скорректировать риски до развития болезни.