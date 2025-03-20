Рак и диабет вылечат без денег. Россиянам добавили 18 бесплатных лекарств
Россиянам открыли бесплатный доступ к 18 жизненно важным препаратам
С 20 марта тяжелобольным россиянам начнут выдавать бесплатно 18 новых жизненно важных препаратов — для лечения заболеваний от рака до диабета. Об этом со ссылкой на соответствующее постановление российского правительства сообщила «Парламентская газета».
Таким решением власти существенно расширили список жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). Эта мера призвана облегчить финансовое бремя тяжелобольных россиян.
В обновленный список включили медикаменты, помогающие при серьезных заболеваниях. В него вошли средства для лечения рака молочной железы, лимфомы, меланомы, лейкоза, сахарного диабета, красной волчанки, тахикардии, пневмонии и перитонита.
Среди них важнейших препаратов — занубрутиниб, полатузумаб ведотин, эсмолол, роксадустат, инклисиран, биапенем и другие.
Кроме того, в перечень добавили такие препараты, как нурулимаб+пролголимаб, инотузумаб озогамицин, алпелисиб, анифролумаб, алоглиптин+пиоглитазон, атазанавир+ритонавир, фампридин, а также комбинации вроде гликопиррония бромид+индакатерол+мометазон и тезепелумаб.
Для инсулина лизпро, даратумумаба, диклофенака и пирибедила ввели новые формы выпуска. Половина этих медикаментов — российского производства.
Льготники смогут получать перечисленные выше лекарства бесплатно. Остальным пациентам с тяжелыми заболеваниями государство обещает скидку минимум в 50% от стоимости.
Медикаменты из перечня ЖНВЛП по ценовым категориям распределяют российские власти, закупка финансируется из бюджета страны. Всего в списке более 800 наименований.
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