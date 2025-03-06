Ученые выявили 17 лекарств, способных вызвать тяжелое поражение печени

Данные собирались с 2000-й по 2021 год, в исследовании участвовали 194 потенциально опасных видов лекарств, в инструкции которых написано о негативном влиянии на печень. На момент начала приема препаратов у пациентов не было заболеваний печени.

Выяснилось, что 17 из них привели к развитию печеночной недостаточности, что привело к госпитализации. Самыми агрессивными признали противомикробное средство метронидазол, противовириусный ставудин, антипсихотик хлорпромазин, нейролептик прохлорперазин и ряд других препаратов. Также выявили еще 11 типов лекарств, чуть менее опасных для здоровья.

Уролог-андролог Павел Числов предупредил об опасности просроченных антибиотиков. Некоторые из них после истечения срока годности могут вызывать повреждение почек.