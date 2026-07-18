Психолог объяснил, почему молодежь называет 40-летних «бабками» и «дедами»

Молодые люди стали чаще называть людей старше 40 лет «бабками» и «дедами». Причина такого поведения — страх перед собственным старением, рассказала кандидат психологических наук Алина Королева в беседе с «Известиями» .

«Это защитный механизм психики, работающий по принципу страха смерти. Кроме того, в их глазах те, кто постарше, действительно выглядят стариками. Но по мере взросления отношение к возрасту меняется», — сказала Королева.

По ее словам, юным людям разница даже в несколько лет может казаться очень существенной. Но есть взрослые, для которых время застывает. Они способны не замечать личностных изменений, проявлять инфантильность и эгоцентричность.

Психолог добавила, что после 50 лет россияне чаще принимают свой возраст и ориентируются на собственные желания, а не на ожидания окружающих.

Кроме того, опросы показали, что россияне старшего возраста чаще выбирают личную свободу и путешествия.