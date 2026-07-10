Сбер2В Аналитика и СберМаркетинг: каждый третий россиянин в возрасте 55–75 лет потратил бы неожиданные деньги на поездку

Представители «серебряного возраста» все чаще рассматривают путешествия как значимую часть жизни после выхода на пенсию. Исследование Сбер2В Аналитики и СберМаркетинга показало, что каждый третий россиянин в возрасте 55–75 лет потратил бы неожиданно полученные деньги на поездку. Об этом написал DailyMoscow .

Эксперты выяснили, что за первые четыре месяца 2026 года люди старше 55 лет совершили 10,3 миллиона поездок по России, обеспечив 22,4% всего внутреннего турпотока.

Участникам опроса предложили представить, что они получили сумму, равную двум месячным доходам. В этом случае 36% респондентов выбрали бы путешествие, 46% направили бы средства на лечение, 32% — на улучшение жилищных условий, а 28% предпочли бы сохранить деньги или инвестировать их. Еще по 27% опрошенных заявили, что потратили бы средства на помощь детям или внукам.

Авторы исследования отмечают, что речь идет о финансово устойчивой аудитории: около половины россиян в возрасте 55–75 лет продолжают работать, а медианный личный доход представителей этой группы составляет около 40 тысяч рублей.