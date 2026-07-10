Сбер2В Аналитика и СберМаркетинг: каждый третий россиянин в возрасте 55–75 лет потратил бы неожиданные деньги на поездку
Представители «серебряного возраста» все чаще рассматривают путешествия как значимую часть жизни после выхода на пенсию. Исследование Сбер2В Аналитики и СберМаркетинга показало, что каждый третий россиянин в возрасте 55–75 лет потратил бы неожиданно полученные деньги на поездку. Об этом написал DailyMoscow.
Эксперты выяснили, что за первые четыре месяца 2026 года люди старше 55 лет совершили 10,3 миллиона поездок по России, обеспечив 22,4% всего внутреннего турпотока.
Участникам опроса предложили представить, что они получили сумму, равную двум месячным доходам. В этом случае 36% респондентов выбрали бы путешествие, 46% направили бы средства на лечение, 32% — на улучшение жилищных условий, а 28% предпочли бы сохранить деньги или инвестировать их. Еще по 27% опрошенных заявили, что потратили бы средства на помощь детям или внукам.
Авторы исследования отмечают, что речь идет о финансово устойчивой аудитории: около половины россиян в возрасте 55–75 лет продолжают работать, а медианный личный доход представителей этой группы составляет около 40 тысяч рублей.