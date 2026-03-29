Профилактика инсульта. Врач назвал оптимальные показатели давления

Врач Резник: риск инсульта снижается, если у людей 65+ давление 130-140 на 80

Повышенное артериальное давление является одним из наиболее значимых факторов риска развития инсульта, поэтому так важна профилактика. Завкафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского университета Елена Резник рассказала «Газета.ru» , какие показатели давления должны быть у людей в возрасте до 65 лет и старше.

«Контролировать артериальное давление крайне важно, ведь артериальная гипертензия является изменяемым фактором риска развития инсульта. Артериальное давление в возрасте до 65 лет должно быть– 120–130/<80, старше 65 — 130–140/<80 миллиметра ртутного столба», — сказала она.

При этом пульс должен быть 55-80 ударов в минуту. Таких показателей важно достичь для профилактики инсульта.

Резник отметила, что здоровым людям достаточно измерять давление во время профосмотров или на приеме у врача — раз в несколько месяцев. Если у человека гипертония, то следует контролировать показатели утром и вечером, а также вести дневник артериального давления.

Она также рекомендовала ограничить в рационе соль до пяти граммов в день, избегать трансжиров, включить в меню фрукты и овощи. Кроме того, следует держать на контроле уровень общего холестерина, гликированного гемоглобина и здоровый вес. Врач предупредила, что инсульт уже «помолодел» и уже встречается у людей 35-44 лет.

