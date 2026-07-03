Продукты для ночного перекуса. Приверженцам ЗОЖ рассказали, как есть и не полнеть

Врач Косенкова: кефир, творог, овощи и орехи подойдут для ночного перекуса

Приверженцам здорового питания можно перекусывать в любое время суток, даже ночью. Фигуре не навредят продукты, богатые белком. Об этом главный врач городской поликлиники № 220 департамента здравоохранения Москвы Анна Косенкова сообщила РИА «Новости» .

Она заявила, что в рамках концепции здорового питания ночью не стоит объедаться. Но есть продукты, разрешенные для позднего перекуса. Косенкова причислила к ним нежирный творог и стакан кефира.

«Они содержат казеин — „медленный“ белок, который снабжает организм аминокислотами всю ночь, не перегружая ЖКТ. Также можно съесть белок вареного яйца, который быстро усваивается и дает чувство сытости», — сказала она.

Не навредят теплое молоко с чайной ложкой меда, содержащие триптофан и кальций. Косенкова предложила также перекусить овощным салатом без масла либо 30 граммами орехов.

Ранее в России зафиксировали скачок интереса к здоровому питанию. Выросли продажи йогурта, творога и сметаны.