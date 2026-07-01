В России зафиксировали рост спроса на ЗОЖ-продукты

В крупных торговых сетях вырос спрос на продукты для здорового образа жизни. На это обратил внимание председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в беседе с РИА «Новости» .

«В крупных городах и онлайн-канале растет спрос на безлактозное молоко и растительные альтернативы. Продажи творога, йогуртов и сметаны растут на фоне устойчивого тренда на здоровое питание: спрос на ЗОЖ-продукцию в крупных торговых сетях за последний год вырос на 15-30%», — сказал он.

По словам Богданова, спрос на молоко как на продукт первой необходимости остается устойчивым, однако внутри сегмента наблюдается заметный сдвиг: ряд потребителей отказывается от стерилизованного молока в пользу ультрапастеризованного, которое часто приобретают для приготовления кофе — в том числе с использованием домашних кофейных машин.

Ранее стало известно, что объем продаж детских товаров в России увеличился на 18% за год.