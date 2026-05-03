Россиянам посоветовали избегать перекусов и ультрапереработанных продуктов

Для сохранения здоровья следует отказаться от ультрапереработанных продуктов и сделать акцент на еде с большим содержанием питательных веществ. Об этом РИА «Новости» заявил эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет» и Союза «Здоровье здоровых» Андрей Мартюшев-Поклад.

Он также предостерег россиян от устаревших рекомендаций ВОЗ и питания «по привычке», когда «утром каша, на обед „первое — второе — компот“, яблоко на полдник, стандартный ужин». По его словам, при таком меню человек получает питательные вещества на нижнем пределе потребностей.

Самой опасной ошибкой специалист назвал ненормированное потребление фастуда, так как это может приводить к хроническому стрессу, дисбалансу в иммунной системе и ожирению.

«Желательно избегать перекусов, ограничиваясь тремя приемами пищи в интервале с 7-10 утра до 17-19 вечера», — подчеркнул врач.

